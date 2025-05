Atalanta-Roma, un super gol decisivo! Dea in Champions League

L’Atalanta riesce a battere la Roma con il risultato di 2-1 e si qualifica matematicamente alla prossima edizione della UEFA Champions League. Decisivo un super gol nel secondo tempo.

QUALIFICAZIONE – L’Atalanta vince contro la Roma per 2-1 al Gewiss Stadium e ottiene così il terzo pass per la prossima edizione della Champions League dal campionato italiano. Le altre due matematicamente nell’Europa che conta sono ovviamente Inter e Napoli. Per i giallorossi è la prima sconfitta del 2025, Claudio Ranieri e i suoi non uscivano con 0 punti da una partita addirittura dalla sedicesima giornata del 15 dicembre contro il Como. Ha sbloccato oggi al minuto 9 Ademola Lookman con un tiro a giro sul secondo palo impossibile da parare per Mile Svilar. Dopo errori clamorosi in area di rigore l’Atalanta subisce la beffa al 32′ con la rete di testa di Bryan Cristante su assist di Matias Soulé. Nella ripresa i ritmi sono più bassi, Ranieri sembra quasi accontentarsi anche del pareggio momentaneo. Poi l’ennesima giocata di Lookman, che dalla fascia sinistra trova il compagno appena entrato Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ha sganciato un missile terra-aria finito all’angolino e decisivo per il successo bergamasco. Niente da fare dopo il 76′ per la Roma, che così rimane dietro sia alla Juventus che alla Lazio.

ATALANTA-ROMA 2-1

Lookman (A) al 9′, Cristante (R) al 32′, Sulemana (A) al 76′