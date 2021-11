Roma-Torino 1-0, decide Abraham. Ansia per Pellegrini con vista sull’Inter

Roma-Torino termina 1-0. I giallorossi ottengono il terzo successo di fila tra campionato ed Europa League. Decisiva la rete dell’attaccante inglese Abraham. Unica nota storta della serata giallorossa, l’infortunio di Pellegrini. Sabato prossimo, c’è l’Inter

DI MISURA − Massimo risultato con il minimo sforzo per la Roma che batte il Torino 1-0 grazie alla rete di Tammy Abraham. Partita abbastanza bloccata all’Olimpico con due squadre che si rispettano molto giocando bene tatticamente. Il match si sblocca alla prima vera occasione da rete al minuto 32′: lavora bene il pallone Henrikh Mkhitaryan che suggerisce in mezzo per Abraham, il quale sfrutta un velo di Nicolò Zaniolo per sbloccare la partita. Nel finale di primo tempo, fischiato un rigore alla Roma annullato dopo cinque minuti di check al Var. Nella ripresa, la squadra di Jose Mourinho gestisce bene il risultato non rischiando praticamente mai. Due note storte di Roma-Torino: gli infortuni di Lorenzo Pellegrini (vedi articolo) e quello di Andrea Belotti. Sabato prossimo, giallorossi in campo contro l’Inter.