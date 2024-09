Roma, la serata delle prime volte: l’Udinese perde il primato all’esordio di Juric

La Roma supera per 3-0 l’Udinese nella serata in cui alla prima volta di Ivan Juric sulla panchina dei giallorossi si associa la prima vittoria stagionale e il primo gol in maglia capitolina di Artem Dovbyk.

PRIMA VITTORIA – La Roma ottiene la sua prima vittoria in questa Serie A grazie al successo per 3-0 contro l’Udinese. I friulani, che perdono il primato venendo scavalcati dal Torino, non risultano mai essere in partita. I giallorossi, infatti, mostrano quella cattiveria agonistica e quella voglia di incidere finora mancate nelle prime 4 gare stagionali. Con Ivan Juric al suo esordio sulla panchina della Roma, i capitolini spingono sin dal primo minuto per dimostrare di poter invertire la rotta dopo un inizio stentato in campionato. Così, al 19′ il principale acquisto dell’estate Artem Dovbyk trova la sua prima rete con la formazione allenata da Juric grazie a una diagonale di sinistro indirizzata nell’angolo destro. Sull’onda dell’entusiasmo, i giallorossi trovano la rete del raddoppio grazie a Paulo Dybala, che al 49′ trasforma un calcio di rigore da lui stesso procuratosi dopo aver dialogato con Dovbyk nell’area di rigore dei friulani. A chiudere il risultato è Tommaso Baldanzi, autore del suo primo gol in maglia giallorossa dopo un fraseggio in area con l’ucraino. Buona la prima per Juric, ma anche le prime di due degli acquisti delle ultime finestre di calciomercato su cui la Roma conta maggiormente per il presente e il futuro.