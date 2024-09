La Roma ha scelto il sostituto di De Rossi: annuncio atteso a breve

De Rossi è stato esonerato stamani dalla Roma, dopo appena quattro giornate di campionato. I giallorossi hanno già il sostituto. Oggi dirigerà l’allenamento.

CAMBIO – Da Daniele De Rossi a Ivan Juric. Tra poche ore inizierà il nuovo corso in casa Roma. Stamani, infatti, il club capitolino ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico italiano. Fatali per lui i soli tre punti raccolti nelle prime quattro giornate contro Cagliari, Empoli, Juventus e Genoa. Ora la dirigenza americana darà la squadra in mano all’ex allenatore del Torino Ivan Juric. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, il croato dirigerà il suo primo allenamento nel pomeriggio e a breve ci sarà anche il comunicato ufficiale. Dunque, salta la prima panchina in Serie A.

Da De Rossi a Juric, la Roma cambia: l’Inter avrà un nuovo rivale

NUOVO AVVERSARIO – L’Inter, in vista del match del 20 ottobre, avrà dunque un avversario diverso sulla panchina della Roma. Non più De Rossi, bensì Juric. Il tecnico croato conosce molto bene il calcio italiano e prima al Verona e poi al Torino si è rivelato un allenatore competente e molto abile. Da capire se riuscirà fin da subito ad inserirsi nell’ambiente giallorosso. La scelta della Roma va per certi versi i continuità con quello che era il sistema tattico di De Rossi, ossia focalizzato sulla difesa a tre.