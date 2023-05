La Roma preserva Dybala, contro l’Inter torna un centrocampista − CdS

Sabato prossimo Inter e Roma si giocano una buona parte delle loro chance di andare in Champions League il prossimo anno. La squadra di Mourinho però è in grande difficoltà visti i tanti infortuni. Ecco allora che nasce l’esigenza di preservare Dybala in previsione della sfida dell’Olimpico. Dove, come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho avrà di nuovo a disposizione un titolare del centrocampo.

PRECAUZIONE DYBALA − La corsa alla prossima Champions League si fa sempre più animata e complicata dopo ogni giornata. Il prossimo turno di Serie A vedrà infatti affrontarsi tutte e sei le contendenti per gli ultimi tre posti a disposizione. Una delle partire più interessanti sarà sicuramente quella dell’Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri sono reduci da due convincenti vittorie in Serie A, a cui va aggiunta anche quella in Coppa Italia contro la Juventus. Viceversa i giallorossi arrivano da un pareggio con il Milan e da una sconfitta con l’Atalanta. Un ruolino di marcia negli scontri diretti che suona come un campanello d’allarme. Così come anche la situazione assenze. In questo periodo infatti José Mourinho ha dovuto rinunciare a molti big come Chris Smalling, Georginio Wijnaldum, Andrea Belotti e Paulo Dybala. Come riportato dal Corriere dello Sport lo stop dell’argentino contro i rossoneri è avvenuto più in via precauzionale. Lo staff medico non ha voluto forzarne il rientro in vista dei tanti impegni ravvicinati. Col Monza stasera nell’infrasettimanale (vedi articolo) la Joya dovrebbe rientrare, ma difficilmente lo farà dal 1′. Il suo obiettivo e quello dello staff tecnico è di tornare al meglio proprio sabato per Roma-Inter. Sfida nella quale Mourinho avrà nuovamente a disposizione Nemanja Matic. Il serbo era stato ammonito contro il Milan e salterà questo turno per squalifica, ma contro i nerazzurri sarà nuovamente in campo.

Fonte: Corriere dello Sport