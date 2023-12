La Roma pareggia in 9 con la Fiorentina: Lukaku gol e pure espulso

Roma-Fiorentina finisce 1-1. I giallorossi finiscono in nove uomini per le espulsioni a Zalewski e Romelu Lukaku. L’ex Inter aveva aperto le danze.

PARI IN 9 − All’Olimpico si sfidano Roma e Fiorentina, entrambe impegnate giovedì rispettivamente in Europa e Conference League. Le due arrivano quasi appaiate in classifica, con i giallorossi a 24 punti e i Viola a 23. Pronti-via e al quinto minuto la Roma è già in vantaggio: Dybala inventa d’esterno per Romelu Lukaku, che di testa batte Terracciano per l’1-0. Nel corso del primo tempo però latitano le emozioni e le occasioni da rete. Tanta intensità ed equilibrio. Al 24′ tegola per José Mourinho, che perde Paulo Dybala per un problema al flessore. Nella ripresa, c’è un’altra Fiorentina. Al 50′ Ikone sfiora il gol del pari, ma Rui Patricio ci mette una pezza. Al 63′, è Bonaventura ad avvicinarsi al pari, ma la sua conclusione va a stamparsi sulla traversa. La Roma è in balia della Viola e un minuto più tardi Zalewski peggiora le cose facendosi buttare fuori per somma di ammonizioni. Al 65′ il meritato pareggio della Fiorentina col colpo di testa in girata di Martinez Quarta. Il difensore argentino sfiora addirittura il sorpasso all’81’ sempre di testa, ma grandissima la risposta di Rui Patricio. All’86’ la Roma resta addirittura in 9 con Lukaku, che si fa espellere per un brutto intervento su Kouamé. Nel finale arrembaggio viola, con Duncan e Nico Gonzalez, ma la Roma riesce a tenere la parità.