La Roma non sbaglia con la Sampdoria, Mourinho aggancia l’Inter!

Termina 3-0 Roma-Sampdoria. Accade tutto nella ripresa con le reti di Wijnaldum prima e Dybala poi. I giallorossi ora quarti agganciano l’Inter

AGGANCIO − La Roma riparte bene dopo la sosta per le nazionali regolando la Sampdoria. I doriano, almeno nel primo tempo, tengono botta alla squadra di Mourinho sfiorando la rete con una punizione di Gabbiadini al 27′. La Roma c’è e risponde prima con Llorente di testa, bravissimo Ravaglia a dire di no, e poi con Wijnaldum che prende il palo al minuto 36. Nella ripresa si complica subito però la gara della Sampdoria, che dopo sei minuti perde per doppio giallo l’ex Inter Murillo. La Roma ne approfitta subito trovando l’1-0 con Wijnaldum al 58′. Ci pensa quasi poi Dybala prima dei 5′ di recupero a chiudere il match su rigore. Nel finale arriva anche il tris di El Shaarawy. I giallorossi agganciano l’Inter a quota 50 punti.