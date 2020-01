Roma, nessuna causa. Fonseca manda un messaggio all’Inter – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” la Roma non ha mai pensato di agire per vie legali dopo il mancato accordo con l’Inter per quanto riguarda lo scambio Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Paulo Fonseca schiera l’esterno italiano titolare contro il Genoa.

DENTRO SPINAZZOLA – La Roma di Paulo Fonseca manca subito un chiaro messaggio dopo il mancato accordo con l’Inter: Leonardo Spinazzola non solo sarà convocato per la sfida contro il Genoa, ma giocherà anche titolare dimostrando la sua condizione fisica. A dire il vero il tecnico giallorosso dovrà per forza schierare titolare il calciatore italiano dato che per squalifica non potrà contare su Florenzi e Kolarov. Intanto sempre secondo la rosea la Roma non farà nessuna causa all’Inter dopo il mancato accordo.