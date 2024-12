Roma-Milan, Dybala risponde a Reijnders! Europa ora lontana

La sfida tra Roma e Milan termina sul risultato di 1-1. La sfida giocata allo Stadio Olimpico chiude questa domenica, in attesa delle ultime due partite in programma lunedì per chiudere definitivamente la diciottesima giornata di Serie A e il 2024.

SOLO PARI – La gara si sblocca già al 16’, quando il Milan trova il vantaggio grazie a Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese si conferma uno dei protagonisti della stagione rossonera, finalizzando un preciso invito di Fofana. Il gol illude i tifosi del Diavolo, ma la risposta della Roma è immediata: al 23’ Paulo Dybala riporta in equilibrio il punteggio con una rete da applausi, nata da un assist geniale di Dovbyk. Con questo pareggio, il Milan rimane bloccato a metà classifica, incapace di trovare continuità in un campionato che sembra sfuggire di mano. La Roma, sebbene imbattuta da quattro partite, perde un’occasione per avvicinarsi alla zona Champions.