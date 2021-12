Roma KO a Bologna! Mourinho ne perde 2 per l’Inter, in dubbio un terzo

Bologna-Roma, quindicesima giornata di Serie A, si è giocata allo Stadio Renato Dall’Ara. Il match è terminato sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

CADUTA – La Roma vola a Bologna per affrontare la squadra di Sinisa Mihajlovic. La sfida si sblocca al 35′. Lo svedese Mattias Svanberg riceve palla intorno ai venti metri e con un destro chirurgico trova l’angolino battendo Rui Patricio. Al termine del primo tempo ammonito Tammy Abraham che era diffidato e salterà quindi il prossimo match con l‘Inter (vedi articolo). Al 52′ Stephan El Shaarawy è costretto a lasciare il campo per un fastidio al polpaccio destro, un problema che rende incerta la sua presenza nella sfida di sabato. La Roma non riesce a trovare il gol del pareggio e perde anche Rick Karsdorp, anche lui diffidato e ammonito al 92′. Il Bologna vince 1-0 e sale a 24 punti in classifica, gli uomini di José Mourinho restano invece ferma a 25.