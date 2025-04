Roma-Juventus, un punto a testa! Shomurodov risponde a Locatelli

Si è chiuso con il risultato di 1-1 la sfida tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico. Dopo il vantaggio iniziale di Locatelli, a inizio ripresa ci ha pensato Shomurodov a riportare tutto in parità.

PAREGGIO – Si chiude con un pareggio (1-1) la sfida della domenica sera tra Roma e Juventus. Dopo una buona mezz’ora di assoluto equilibrio, ci pensa Nicolas Gonzalez a far venire i brividi ai giallorossi con un colpo di testa potente che si schianta prima contro la traversa per poi uscire dal campo. Al 40′ arriva invece il vantaggio della Juventus con Manuel Locatelli che ci prova dal limite dell’area. L’ex Sassuolo tira all’angolino in basso in sinistra e porta la Juventus in vantaggio.

Roma-Juventus, un recupero lampo a inizio ripresa

RIPRESA – La ripresa parte subito in favore con la Roma. Azione sbilenca in area di rigore, palla che rimbalza sui piedi di Eldor Shomurodov che in area di rigore lascia partire un tiro imprendibile per l’estremo difensore bianconero. Al 72′ ci prova ancora la Juventus con Kenan Yildiz che ci prova con un tiro angolato bloccato poi dalla difesa giallorossa. Nel finale di secondo tempo entrambe le formazioni provano a chiudere gli spazi per strappare un punto comunque importante per la lotta scudetto.