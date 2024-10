Roma-Inter, Zielinski complica i piani di Inzaghi? Il punto

In vista di Roma-Inter preoccupano le condizioni di Piotr Zielinski, uscito dal campo nel secondo tempo della sfida tra la Polonia e la Croazia. Questa la situazione.

LO SCENARIO – Per Roma-Inter Simone Inzaghi potrebbe già star pensando a un turnover ragionato in vista della sfida di Champions League contro lo Young Boys prevista per il 23 ottobre. In questo senso, il problema muscolare avvertito da Piotr Zielinski nel secondo tempo della gara tra la sua Polonia e la Croazia potrebbe complicare la strategia del tecnico piacentino per affrontare al meglio la doppia sfida in Italia e in Europa. Considerando la titolarità del polacco nei primi due incontri di Champions League, sarebbe stato plausibile attendersi una sua partenza dal primo minuto anche contro gli svizzeri.

Zielinski, proprio ora non ci voleva: l’Inter rischia di perdere un calciatore in formissima per la Roma e non solo (forse)

MOMENTO SBAGLIATO – La sfortuna ha voluto che il problema muscolare, per il quale si spera in uno stop non elevato, sia giunto proprio quando Zielinski aveva trovato una forma ottimale. Non solo per i due gol consecutivi con la maglia della Polonia, di cui l’ultimo nella sfida contro la Croazia di ieri sera 14 ottobre, ma anche per le convincenti prestazioni con l’Inter quando chiamato a dare il suo apporto dal primo minuto delle due prime sfide di Champions. La speranza dei nerazzurri non può che essere quella di uno stop breve, perché il vero Zielinski stava finalmente emergendo in tutta la sua portata.