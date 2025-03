Roma-Inter Women 2-1, il tabellino della partita della Poule Scudetto

Roma-Inter Women è terminata con il punteggio di 2-1 allo Stadio “Tre Fontane”. Di seguito il tabellino della partita valida per la prima giornata della Poule Scudetto.

BEFFA – Roma-Inter Women 2-1 al Tre Fontane di Roma. Le nerazzurre passano subito in vantaggio grazie alla rete di Wullaert, che libera ha sfruttato molto bene l’assist di Csiszar. La Roma per tutto il primo tempo fatica a creare e anzi riesce raramente a tirare in porta. Nella ripresa, le nerazzurre ci provano ancora con Wullaert, ma subiscono il pareggio di Giugliano dopo un fallo da rigore di Milinkovic. Rigore a dir la verità abbastanza dubbio. Poi quando la partita sembra scivolare sull’1-1 finale, al 95’ arriva il gol beffa di Di Guglielmo. Le nerazzurre, dunque, perdono la prima partita della poule scudetto. Di seguito il tabellino di Roma-Inter Women.

ROMA-INTER WOMEN 2-1 – IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Kresche; Troelsgaard, Minami, Linari, Thogersen; Giugliano, Kuhl (57’ Pilgrim), Dragoni (83’ Pandini); Viens, Giacinti (57’ Corelli), Haavi (57’ Di Guglielmo).

In panchina: Ceasar, Merolla, Aigbogun, Glionna, Oladipo, Cissoko, Paniccia

Coach: Alessandro Spugna

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bartoli, Milinkovic, Andrés; Merlo, Pavan (60’ Cambiaghi), Csiszar (83’ Kachouni), Magull, Serturini (74’ Tomaselli); Wullaert (74’ Bugeja), Schough (46’ Detruyer).

In panchina: Piazza, Baldi, Bowen, Santi, Robustellini, Fördős, Fadda.

Coach: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Silvia Gasperotti (sezione di Rovereto), Schirinzi-Pandolfo-Ambrosino

Gol: 6’ Wullaert (I), 67’ rig. Giugliano (R), 90’+5’ Di Guglielmo (R)

Ammonite: Linari (R), Milinkovic (I), Corelli (R), Andres (I)

Recuperi: 0’ PT, 5’ ST