Roma-Inter, Inzaghi cambia in difesa. La probabile formazione – SM

Simone Inzaghi è pronto a fare qualche cambio in vista della gara di domani sera all’Olimpico contro la Roma. L’Inter si affida ai soliti big in avanti, in difesa invece qualche ritocco.

CAMBI – Si corre veloce verso la sfida di domani sera tra la Roma e l’Inter. Simone Inzaghi, spiega Sportmediaset, ha molte opzioni da valutare anche in vista dei prossimi impegni. Rientrati tutti i Nazionali, ognuno con una forma fisica diversa, adesso il tecnico dei nerazzurri dovrà lavorare su alcune pedine e far si che l’Inter resti competitiva nonostante i cambi. Come spiegato a Mediaset, il tecnico dell’Inter ha la certezza di rivedere entrambi titolari sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram in avanti. A centrocampo invece, staffetta del rientrante Nicolò Barella con Davide Frattesi che riposa dopo l’ottima prestazione con l’Italia.

Inzaghi cambia in difesa: Roma-Inter, dubbi sugli esterni

DIFESA – In difesa invece, il reparto che più sta soffrendo, confermato come sempre Yann Sommer in porta. In difesa invece, spazio ad Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, con Benjamin Pavard in vantaggio su Yann Bisseck nell’unico ballottaggio della difesa. Sugli esterni invece, spazio a Dimarco sulla destra, a sinistra in vantaggio ritroviamo Denzel Dumfries al posto di Darmian.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi