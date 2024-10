Roma-Inter, le condizioni di Dovbyk migliorano? La decisione

In vista di Roma-Inter, la squadra giallorossa non intende neppure pensare all’eventualità in cui il suo centravanti Artem Dovbyk sia costretto ai box a causa di un problema fisico.

LA SITUAZIONE – La sfida tra Roma e Inter, prevista per domenica 20 ottobre, non perderà uno dei suoi protagonisti più attesi. Si tratta dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk, il quale ha accusato un problema fisico durante gli allenamenti con l’Ucraina che avrebbe potuto fargli saltare il prossimo incontro con la Repubblica Ceca. L’allarme è rientrato, con l’allenatore della sua Nazionale Sergiy Rebrov che ha deciso di convocarlo per la sfida, testimoniando in questo modo un pieno recupero del classe 1997 per i prossimi impegni.

Dovbyk al centro dell’attacco in Roma-Inter: pericolo per la difesa, ma pratica da consolidare

STESSO COPIONE – Dovbyk rappresenta un tipo di attaccante che il difensore dell’Inter Francesco Acerbi non disprezza per nulla di affrontare. Lo dimostrando le due prestazioni impeccabili effettuate dal centrale nerazzurro contro Erling Haaland, arginato con successo nella finale di Champions League di due stagioni fa e nella prima sfida di quest’edizione della massima competizione europea, ma anche quelle realizzate contro Romelu Lukaku nelle due gare contro la Roma della scorsa stagione. Ora l’auspicio del club meneghino è di veder replicato lo stesso esito visto in queste 4 occasioni. Dovbyk permettendo.