Roma-Inter, Agresti: «Che partita? Francamente prevedo questo!»

A parlare di Roma-Inter, Stefano Agresti. Il giornalista ha presentato il big match dell’Olimpico, prevedendo anche uno scenario.

SUPERIORE – In collegamento su Radio Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano Agresti dice la sua sull’imminente partita dell’Olimpico, in programma domenica sera: «L’Inter ha in panchina tutta una serie di giocatori che sarebbero titolari non solo nella Roma, ma in quasi tutte le squadre della nostra Serie A. Quindi vedo francamente l’Inter superiore alla Roma, al punto da rendere difficile fare risultato per i giallorossi. Molto molto dura. Diverso il discorso della Lazio, perché la Lazio sta meglio della Roma e soprattutto incontra una Juventus che è messa molto male. Ha tanti giocatori infortunati e soprattutto si tratta di giocatori importanti».

Roma-Inter, big match: Inzaghi oggi li ritrova tutti

TERZO ALLENAMENTO – Al terzo giorno di lavori, Simone Inzaghi ritrova tutta la rosa a disposizione. Occhio comunque alle condizioni di Piotr Zielinski, rientrato dalla Polonia acciaccato. Da oggi l’Inter inizierà a pensare sul serio alla partitissima contro la Roma di Ivan Juric, al contempo alle prese con due dubbi di formazione da dover sciogliere. Agresti, durante il suo intervento, ha fatto cenno anche alla rosa lunga dell’Inter. Sicuramente, questa sarà da sfruttare al massimo da Inzaghi per far fronte ai tanti impegni ravvicinati.