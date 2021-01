Roma-Inter 2-2 e sesto pareggio di fila: altro dato curioso all’Olimpico

Stadio Olimpico Roma

Roma-Inter 2-2, termina ancora in pareggio la sfida tra le due squadra. C’è però un altro dato statistico abbastanza curioso tra le due squadre e allo stadio Olimpico.

CURIOSITÀ – Roma-Inter realizzano un altro pareggio: con quello maturato ieri all’Olimpico (2-2) sono ben sei i pareggi consecutivi tra le due squadre. L’ultima volta che due squadre hanno pareggiato in sei match consecutivi in stagioni e in Serie A è stato nel 1995 (Napoli e Torino in quel caso). Il dato ancora più curioso in realtà è legato proprio al risultato esatto della partita: per la terza volta consecutiva le due squadre terminano una partita 2 a 2 allo stadio Olimpico di Roma.