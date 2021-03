Roma, infortunio grave per Kumbulla: tre mesi di stop e stagione finita

La pausa nazionali ha fatto la sua prima vittima di lusso in serie A: Marash Kumbulla si è lesionato al menisco e non sarà a disposizione della Roma per il finale di stagione

TEGOLA – Confermate le brutte sensazioni a caldo: Marash Kumbulla ha rimediato una lesione del menisco esterno che lo costringerà a rimanere lontano dai campi per circa tre mesi. L’ex Verona non sarà dunque a disposizione di Paulo Fonseca per il finale di stagione, a causa dell’infortunio rimediato in nazionale. Come riporta “Sport Mediaset”, lo staff medico della Roma sembra aver optato per una terapia conservativa, volta ad escludere l’intervento chirurgico. Il difensore classe 2000, dunque, non sarà a disposizione di Fonseca per la gara di campionato tra Inter e Roma, in programma il 12 maggio a San Siro.