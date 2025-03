Roma fuori dall’Europa League: Hummels spiana la strada all’Athletic Bilbao!

L’espulsione di Hummels costringe la Roma in dieci per tutta la gara: l’Athletic Bilbao ne approfitta e sigla un 3-1 che manda fuori i giallorossi dall’Europa League.

INIZIO COMPLICATO – La Roma arriva al San Mames forte della vittoria per 2-1 ottenuta all’andata degli ottavi di finale giocati in casa contro l’Athletic Bilbao. Nella sfida di ritorno in trasferta, però, le cose si mettono immediatamente male per la squadra di Claudio Ranieri, che all’11’ resta in dieci dopo l’espulsione di Hummels. Nasce tutto da un’ingenuità del difensore tedesco che si fa intercettare da Sannadi, sul quale poi commette fallo nel tentativo di fermarne la corsa. I padroni di casa fanno la partita, rendendosi pericolosi in più occasioni. La Roma, nonostante l’inferiorità numerica, riesce a mantenere il risultato invariato fino a pochi secondi prima dell’intervallo. È, infatti, al 45+3′ che il match di Europa League si sblocca in favore dell’Atheltic Bilbao: il gol è di Nico Williams, che ci era andato vicino già 23′ colpendo il palo.

Athletic Bilbao-Roma 3-1 (complessivo 4-3)

IL FINALE – La musica non cambia tanto nel secondo tempo, quando al 68′ l’Athletic Bilbao trova il raddoppio con il colpo di testa vincente di Berchiche sui risvolti di un calcio d’angolo. All’82’ è ancora Nico Williams a colpire la Roma: l’attaccante sigla la sua personale doppietta per il 3-0 degli spagnoli. La risposta della Roma arriva quando è ormai troppo tardi. I giallorossi, infatti, accorciando le distanze al 90+3′ con Paredes, che trasforma il rigore assegnato dall’arbitro in seguito al fallo in area di De Marcos ai danni di El Shaarawy. Il risultato del ritorno degli ottavi di finale capovolge quello ottenuto dalla Roma all’andata: il 4-3 complessivo manda fuori i giallorossi dall’Europa League e permette all’Athletic Bilbao di proseguire ai quarti. Finale completamente diverso per i cugini biancocelesti.