Roma, dentro Dovbyk e Como ribaltato! Vittoria con l’uomo in più

Nella sfida della ventisettesima giornata di Serie A, la Roma allo Stadio Olimpico batte in rimonta il Como, imponendosi 2-1, decisivo il gol di Dovbyk entrato a partita in corso.

CUNHA ILLUDE – La Roma continua il suo momento positivo e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato superando il Como per 2-1 nella 27ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi vanno in svantaggio nel primo tempo ma reagiscono con determinazione nella ripresa, approfittando anche dell’inferiorità numerica degli ospiti. L’avvio della gara è piuttosto equilibrato, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Il Como gioca con ordine e prova a sfruttare le ripartenze, mentre la Roma fatica a trovare spazi tra le linee. Proprio nel momento in cui il primo tempo sembrava avviarsi alla conclusione senza particolari scossoni, arriva il vantaggio ospite. Al 44’, Lucas Da Cunha approfitta di una distrazione difensiva della Roma e, con un preciso tiro da dentro l’area, batte Svilar.

Roma in crescita, rimonta! Como in difficoltà

INGRESSI DECISIVI – Nel secondo tempo, Ranieri corre ai ripari e inserisce forze fresche per dare maggiore incisività alla sua squadra. La mossa vincente arriva al 61’, quando Alexis Saelemaekers, appena entrato, trova subito il gol del pareggio con un tiro deviato che sorprende il portiere del Como. Il pareggio giallorosso cambia l’inerzia del match e un minuto dopo gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Kempf, che complica ulteriormente i piani del Como. Con l’uomo in più, la Roma aumenta la pressione e al 76’ completa la rimonta con Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino sfrutta un cross perfetto di Rensch e insacca di testa il gol del definitivo 2-1.