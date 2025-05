Roma, colpo Champions League: Fiorentina KO! Svilar è decisivo

La Roma vince contro la Fiorentina 1-0 e porta a casa punti fondamentali in ottica Champions League. Svilar grande protagonista.

VITTORIA PESANTE – All’Olimpico va di scena lo scontro diretto per la Champions League, il primo di questa domenica (in serata Bologna-Juventus), tra Roma e Fiorentina. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro l’Inter e da ben 18 risultati utili consecutivi. La Viola, invece, giovedì ha giocato a Siviglia contro il Real Betis perdendo 2-1. Tra quattro giorni ci sarà il ritorno allo Stadio Artemio Franchi. Partita viva e intensa nella capitale, con la prima occasione della partita che capita sui piedi di Moise Kean, che al 26′ conclude in porta ma trova l’ottima respinta di Svilar. Al 34′ ci prova pure Celik, ma è bravo De Gea a dire di no. Prima della fine del primo tempo, Kean ci riprova ma Svilar non lo fa passare. E al 49′ Artem Dovbyk sblocca la partita. Nella ripresa, la Viola prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Provandoci al 65′ con Niccolò Fagioli, ma la difesa della Roma riesce a chiudere la botta ravvicinata dell’ex centrocampista della Juventus. All’82’, si ripresenta di nuovo il duello Kean-Svilar, ma il portiere serbo è insuperabile. Nel finale, la Roma riesce a proteggere il risultato e porta a casa altri tre punti pesantissimi. Lazio agganciata a 63 punti.

ROMA-FIORENTINA 1-0

45’+4′ Dovbyk