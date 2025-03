Roma-Cagliari, Dovbyk rialza la testa! Vittoria con vista Champions

La Roma vince anche contro il Cagliari in campionato e lo fa con il risultato di 1-0. Nonostante la sofferenza ci pensa Artem Dovbyk a portare i tre punti.

VITTORIA – La Roma passa sul Cagliari con il risultato di 1-0. La squadra di Claudio Ranieri continua il suo momento magico in campionato e arriva a quota otto vittorie nelle ultime dieci con appena due pareggi in mezzo. I giallorossi non si fermano più e guardano con fiducia alle prossime settimane. La classifica ora è rassicurante, la Roma si trova a soli due punti dalla Lazio e a quattro dal quarto posto occupato dal Bologna. Il primo tempo di Roma-Cagliari è noioso e ci sono poche occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondo Mile Svilar salva a più riprese i suoi con parate decisive, soprattutto quella sull’anticipo sul primo palo di Piccoli. Ad Artem Dovbyk capita la palla del vantaggio al minuto 61, ma cicca clamorosamente e non prende neanche la porta. Sul calcio d’angolo successivo l’ucraino si rifà e segna finalmente, scrollandosi di dosso tutte le pressioni dovute alle prestazioni non convincente. Nel finale le notizie sono gli infortuni di Paulo Dybala e Rensch. L’argentino è uscito quasi in lacrime per un problema muscolare.

