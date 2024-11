Roma in caduta libera, KO in casa col Bologna! Juric, ore contate

Vittoria del Bologna a Roma per 2-3. Ivan Juric ormai è ad un passo dall’esonero, dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

CADUTA IN CASA – All’Olimpico, Ivan Juric si gioca la panchina della Roma, dopo che in settimana è arrivato solamente un punto dalla trasferta in Belgio contro l’Union Saint Gilloise in Europa League. I giallorossi, senza Paulo Dybala che non è stato convocato per scelta tecnica, arriva il Bologna di Vincenzo Italiano. I felsinei non riescono a vincere una partita in Champions League, ma in campionato stanno risalendo la china. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, con la Roma che prova a farsi vedere con qualche giocata in avanti di Soulé. Al 20′ brutto infortunio per Ndoye, che va a scontrarsi contro il palo su un cross basso di Orsolini. Al suo posto entra Jesper Karlsson. Dopo cinque minuti, il Bologna passa in vantaggio con Santiago Castro su calcio d’angolo. Nella ripresa, Juric prova la carta El Shaarawy e al 62′, l’italo-egiziano pareggia i conti facendo esultare l’Olimpico. Ma la gioia del popolo romanista dura pochissimo, perché tre minuti dopo uno scatenato Orsolini fa 1-2. La Roma è alle corde, tanto da subire al 71′ pure il 3-1 di Dallinga, annullato però dal Var per fallo di mano dell’attaccante. Ma al 76′, chiude definitivamente i giochi Karlsson, che trova il suo primo gol in Serie A. L’unico baluardo dei giallorossi è El Shaarawy, che trova un super gol all’82’. Roma in caduta libera e Juric ha ormai le ore contate.

Roma-Bologna 2-3

25′ Castro, 62′ e 82′ El Shaarawy, 65′ Orsolini, 76′ Karlsson