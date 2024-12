Roma, torna il bel calcio in Europa League: tris finale al Braga!

Bella risposta in Europa League da parte della Roma di Ranieri, che domina nella sfida contro il Braga. I giallorossi vincono 3-0, lasciando senza il portiere gli avversari.

PRIMO TEMPO – La Roma scende in campo all’Olimpico per la sesta giornata di Europa League, in cui è chiamata a sfidare il Braga. Il match inizia benissimo per i padroni di casa, che trovano il gol al 10′ ad opera di Pellegrini. Il capitano giallorosso viene servito al centro da Zalewski, e col destro trova l’angolo vincente. Poi si libera in un abbraccio sentito con mister Ranieri. L’italiano appare particolarmente ispirato contro il Braga e dopo soli cinque minuti colpisce la traversa, sfiorando la doppietta. Un’altra chance e un altra traversa, sempre di Pellegrini, arrivano al 25′: in questo caso però il gol sarebbe stato annullato per fuorigioco.

Roma-Braga 3-0

SECONDO TEMPO – Nonostante le tantissime azioni, la Roma deve aspettare il secondo tempo per trovare il raddoppio, che avviene al 47′ col gol di Abdulhamid. Il Braga incorre nel 3-0 al 51′, quando i giallorossi trovano un’altra rete ad opera di Mancini. Il difensore romano, però, è in fuorigioco e quindi è tutto da annullare. Aumentano i problemi per gli avversari, che al 68′ restano senza il portiere, uscito dalla sua area per contrastare l’azione della Roma. Matheus, infatti, mette un braccio per bloccare il pallonetto e l’arbitro lo punisce con un rosso. Sul finale, poi, la squadra di Ranieri riesce a firmare anche il tris: al 91′ Hermoso chiude definitivamente i giochi, mettendo dentro la respinta del portiere sul tiro precedente di Ndicka dal limite dell’area.