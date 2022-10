Roma batte Verona in 10 uomini! 1-3, quarto posto e sorpasso all’Inter

La Roma di Mourinho trova la vittoria sul campo del Verona nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi, dopo esseri andati sotto, si ritrovano in superiorità numerica e battono i gialloblù 1-3

VITTORIA E QUARTO POSTO – La Roma di José Mourinho vince sul campo del Verona e supera nuovamente l’Inter in classifica. I giallorossi vanno inizialmente in svantaggio al 27′ con la rete gialloblù di Dawidowicz che poi al 36′ si fa espellere. I giallorossi, forti dell’uomo in più, pareggiano i conti con Zaniolo al termine del primo tempo. Nella ripresa il Verona regge bene l’urto ma all’88’ Volpato trova la rete dell’1-2 giallorosso. Al 92′ El Shaarawy blinda il risultato mettendo a segno il definitivo 1-3. La Roma balza nuovamente al quarto posto a pari punti con la Lazio e a +1 sull’Inter.