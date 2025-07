Roma, assalto a Rios: offerta al Palmeiras, ma c’è distanza sulla valutazione – Sky

La Roma accelera sul mercato e punta dritta su Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Palmeiras, già accostato nei giorni scorsi all’Inter come possibile erede di Calhanoglu in caso di cessione, è finito ora nel mirino della società giallorossa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha già presentato un’offerta ufficiale al club brasiliano.

ALTRO CLUB – Richard Rios, reduce da una stagione di alto livello con il Palmeiras, è considerato uno dei centrocampisti sudamericani più promettenti. Fisico, tecnica e una spiccata capacità di inserirsi senza palla sono le caratteristiche che hanno convinto la Roma – dopo l’Inter – a muoversi concretamente per portarlo nella Capitale. L’obiettivo della Roma è quello di rinforzare la mediana con un profilo giovane ma già pronto, soprattutto in vista di una stagione che vedrà il club impegnato su più fronti. Ma al momento tra le parti persiste una distanza economica di circa 5 milioni di euro.

ULTIMA OFFERTA – Il Palmeiras, però, non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. La richiesta si aggira intorno ai 15 milioni di euro, mentre l’offerta presentata dalla Roma si fermerebbe a circa 10. I brasiliani valutano attentamente ogni passo, consapevoli dell’interesse crescente in Europa per il colombiano. Anche l’Inter, pur avendo rallentato nelle ultime ore per via della permanenza di Calhanoglu, continua a monitorare la situazione.