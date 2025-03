Roma, altro successo grazie al gol flash di Soulè: Empoli battuto

La Roma continua la sua rincorsa verso un posto in Europa. Nella 28ª giornata di Serie A, i giallorossi di Claudio Ranieri battono 1-0 l’Empoli in trasferta, conquistando il quinto successo consecutivo e portandosi a -4 dal sesto posto occupato dal Bologna.

ALTRA VITTORIA – Altra prova convincente per la Roma che vince 1-0 in casa contro l’Empoli. L’avvio di gara è fulminante per la Roma, che passa in vantaggio dopo appena un minuto. Matías Soulé, sempre più decisivo, trova l’angolo giusto con un sinistro chirurgico, battendo Silvestri e portando avanti i giallorossi. Un gol che indirizza subito la partita e consente agli uomini di Ranieri di gestire il possesso con autorità. L’Empoli fatica a reagire e la Roma sfiora più volte il raddoppio. Shomurodov colpisce una traversa clamorosa, mentre Pellegrini spreca una buona occasione davanti alla porta. I toscani provano a rendersi pericolosi con un destro di Koné che si stampa sul palo, ma il primo tempo si chiude con i capitolini avanti di un gol e in pieno controllo della partita.

Gestione e brivido finale

RISCHIO – Nella ripresa la Roma continua a gestire il gioco con un lungo possesso palla, impedendo all’Empoli di alzare il ritmo. Silvestri è costretto agli straordinari per evitare un passivo più pesante, respingendo più volte le conclusioni giallorosse. Nonostante il dominio, la squadra di Ranieri rischia nel finale: in pieno recupero Kouamé va vicino al pareggio con un colpo di testa che per poco non sorprende Svilar.