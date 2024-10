Roma al bivio in vista della sfida con l’Inter. Lo scenario

La Roma si trova di fronte a un bivio, in attesa della gara contro l’Inter dopo la sosta per le Nazionali. Continuare o meno con Ivan Juric, arrivato da pochissimo sulla panchina dei giallorossi, rappresenta un interrogativo da parte della proprietà.

LA SITUAZIONE – La Roma non riesce a trovare pace: dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza in Serie A, la panchina di Ivan Juric è già in bilico nonostante il croato sia arrivato solo il 18 settembre. Le vittorie contro Udinese, per 3-0, e Venezia, con il punteggio di 2-1, sono state inframmezzate da un pareggio non negativo contro l’Athletic Bilbao in Europa League e seguite da una brutta sconfitta per 0-1 contro l’Elfsborg. Ora i giallorossi, nonostante abbiano creato tanto nel corso della sfida, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro i brianzoli, contribuendo a mettere ulteriormente in discussione la posizione di Juric.

Juric in bilico? Il punto in casa Roma con vista sull’Inter

IL FUTURO – Al momento appare poco plausibile che la Roma possa sostituire Juric durante la sosta per le Nazionali, quindi a ridosso della prossima giornata di Serie A. I rivali dei capitolini saranno i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, reduci da una vittoria importante contro il Torino con il punteggio di 3-2. L’Inter ha totalizzato tre vittorie consecutive dopo la sconfitta nel derby contro il Milan per 1-2, tornando a ragionare in maniera positiva sul futuro. La Roma, dal canto suo, si auspica di ritrovare quelle sensazioni finora inesplorate sia con Daniele De Rossi che con Juric nella stagione attuale. Per il croato, quella contro l’Inter potrebbe essere l’ultima chiamata. Ecco perché ci si attende che la sua formazione dia il massimo per evitare un ulteriore scossone sulla propria panchina.