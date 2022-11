Roma, Abraham entra e segna! L’ex Inter Pinamonti rovina la festa: 1-1!

La Roma di Mourinho, chiamata a riscattare la sconfitta nel derby con la Lazio, è scesa in campo alle 18.30 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. I giallorossi chiudono il primo tempo sullo 0-0, poi

BOTTA E RISPOSTA – La Roma di José Mourinho, dopo la sconfitta con la Lazio, è tornata in campo al Mapei Stadium con il Sassuolo. Il tecnico portoghese lascia fuori dall’undici titolare Abraham schierando dal 1′ Shomurodov. Nel primo tempo più Sassuolo che Roma ma il risultato non si sblocca rimanendo fermo sullo 0-0. Nel secondo tempo partita ancora bloccata fino a quando Mourinho al 66′ non inserisce Abraham: l’attaccante inglese risponde all’iniziale panchina mettendo a segno lo 0-1 all’80’. La gioia dura poco perché cinque minuti dopo l’ex Inter Pinamonti pareggia i conti. La sfida termina sul risultato di 1-1. La Roma sale a quota 26 punti in classifica, l’Inter ha ancora una chance per il sorpasso stasera con il Bologna.