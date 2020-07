Rolfes (Bayer Leverkusen): “Inter/Getafe? Prima abbiamo un altro lavoro”

Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha commentato il sorteggio di Europa League andato in scena oggi a Nyon (vedi articolo). L’ex centrocampista ci ha tenuto a precisare come, prima di pensare alla vincente di Inter-Getafe, i tedeschi abbiano da completare l’opera agli ottavi.

UN PASSO ALLA VOLTA – Simon Rolfes valuta il sorteggio di Europa League per il Bayer Leverkusen: «Per prima cosa, dobbiamo e vogliamo finire il lavoro contro i Rangers (1-3 nell’andata in Scozia, ndr). Quella partita necessita della nostra totale concentrazione. Di seguito affronteremo un test di livello molto alto in Europa. A prescindere che si tratti di Inter o Getafe, entrambi i club sono al top nei loro rispettivi campionati. Per noi sarà una vera sfida».

Fonte: Bayer04.de