Roggero: «Stones e Rodri fondamentali. Il Manchester City…»

Nicola Roggero ha parlato su Sky Sport in questo modo del progetto Manchester City, che potrebbe essere coronato dalla vittoria della Champions League contro l’Inter.

PROCESSO – Nicola Roggero parla del progetto inglese dei Citizens: «Il Manchester City non ha costruito la sua squadra solo con i soldi. Ogni anno c’è stato un cambiamento, da Cancelo a Stones. Sono fondamentali quei giocatori come Stones, che non erano dominanti come oggi. Il difensore può arrivare a toccare la fascia in partita, poi lo trovi in mezzo al campo. Un altro fondamentale è Rodri, di cui non si parla mai. Tutto è stato un processo, che ha portato alla finale con l’Inter».