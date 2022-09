Roggero: «Inter poche indicazioni col Bayern, soverchiata. Dubbio su Sané»

Roggero è tornato sulla sconfitta dell’Inter col Bayern Monaco di mercoledì. Il giornalista, nel corso dello studio di Sky Sport 24 dedicato al calcio internazionale, parla anche del gol di Sané che ha sbloccato il risultato.

DIFFERENZA NETTA – Nicola Roggero dal mercoledì di Champions League vede una squadra troppo più forte: «Il Bayern Monaco era favorito e ha vinto. Trae poche indicazioni l’Inter, perché è stata soverchiata in tutto e per tutto. Leroy Sané migliore in campo? È un ragazzo molto perbene, ho avuto la fortuna di intervistarlo una volta a Londra dopo un Arsenal-Manchester City. Quello con l’Inter è un gol meraviglioso, non ho mai capito perché il Manchester City l’abbia venduto».