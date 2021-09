Roggero: «Inter, Dzeko non sta facendo rimpiangere Lukaku! Darmian…»

L’Inter ieri ha vinto in rimonta sul difficile campo della Fiorentina, ottenendo 3 punti pesanti che mettono pressione al Milan, al Napoli e alla Roma. Nicola Roggero – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, si concentra su Dzeko e sui gol di gente non obbligata a segnare

NESSUN RIMPIANTO – L’Inter ha ottenuto una vittoria pesante e importante ieri contro un’ottima Fiorentina. A rimettere la squadra sul binario giusto è stato Matteo Darmian, seguito da Edin Dzeko. Secondo Nicola Roggero, il bosniaco per ora non sta facendo rimpiangere Romelu Lukaku: «Quando affronti una squadra in cui i pericoli possono venire da chiunque, allora ti viene difficile difendere. Dzeko per adesso non sta facendo rimpiangere Lukaku nel fatturato. Partecipa molto alla manovra e sopperisce a qualche mancanza in mezzo. Inoltre, nell’Inter segnano anche giocatori non obbligati al gol come Darmian».