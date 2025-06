Rodriguez rivela: «Parlai con Ausilio, poi Mirabelli mi convinse!»

Ricardo Rodriguez ha raccontato un retroscena relativo al momento del suo approdo in Italia, in particolare al Milan. Lo svizzero fu infatti contattato anche dall’Inter, ma alla fine prevalsero i rossoneri.

IL RACCONTO – Ricardo Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com su vari temi connessi alla sua esperienza in Italia. A cominciare dal mancato trasferimento all’Inter, nonostante i discorsi effettuati quando lo svizzero indossava la maglia del Wolfsburg: «Qualche mese prima (di passare al Milan, ndr.) avevo parlato con Ausilio, ma piacevo molto a Mirabelli. Quest’ultimo mi voleva fortemente in un periodo nel quale avevo chiesto alla società tedesca di fare una nuova esperienza, dopo 5 anni e mezzo in Germania».

Rodriguez e la parentesi al Milan: le sue parole

IL COMMENTO – Rodriguez ha poi proseguito ricordando gli anni trascorsi al Milan, con un riferimento anche a un attuale calciatore dell’Inter: «Eravamo un bel gruppo con tanti giocatori nuovi. Fin dal primo giorno mi hanno detto che al Milan si gioca per lo scudetto, ma quando ci sono 8/9 acquisti non è facile, serve tempo. E noi non l’abbiamo avuto. Gattuso era bravo e tosto, a volte volavano anche gli schiaffi… io stesso ne ho presi. I più bravi sui calci piazzati? Calhanoglu e Suso».