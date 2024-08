Rodriguez: «Il Betis ha dimostrato di volermi, felice qui». Inter su altri profili

Ricardo Rodriguez è stato ufficializzato dal Betis Siviglia dopo la scadenza del suo contratto al Torino. Su di lui si era presentata anche l’opportunità di andare all’Inter, ma il club nerazzurro non ha mai affondato il colpo.

NUOVA ESPERIENZA – Ricardo Rodriguez in conferenza stampa commenta così il suo arrivo al Betis Siviglia: «Non solo Manuel Pellegrini è stato importante, il club ha fatto un grande sforzo. Era importante che mi dimostrassero che mi volessero così tanto come hanno fatto, per questo sono felice di essere qui».

No a Rodriguez ed Hermoso, la linea dell’Inter è chiara

ALTRI PROFILI – Negli ultimi mesi, si era diffusa l’indiscrezione che vedeva Ricardo Rodriguez nel mirino dell’Inter. L’interesse dei nerazzurri era reale, ma il club di Milano ha scelto di non affondare il colpo. La ragione potrebbe risiedere nel profilo specifico che l’Inter sta cercando per rinforzare la propria retroguardia. Nonostante Rodriguez fosse un’opzione valida, versatile e con esperienza, non corrisponde esattamente al tipo di difensore centrale che la dirigenza interista sta cercando.