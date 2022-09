Rodriguez: «Con l’Inter difficile, ma il Torino dimostra. Pensiamo a vincere»

Il Torino ha sorpassato l’Inter in classifica battendo 1-0 il Lecce stasera nel posticipo della quinta giornata di Serie A (vedi articolo). Rodriguez, intervistato da DAZN al fischio finale, parla della classifica dei granata e degli obiettivi.

SABATO DAVANTI – Ricardo Rodriguez prova a spiegare il segreto del Torino quarto in classifica: «Penso che noi lavoriamo tanto in settimana, dopo dimostriamo sempre in campo quello che facciamo in allenamento. L’importante era vincere oggi: era una partita difficile, però i tre punti sono qua con noi. Adesso abbiamo una partita difficile contro l’Inter. Davanti alla Juventus in classifica? Anche noi vogliamo stare avanti, proviamo sempre a giocare bene e vincere le partite. Sappiamo che la Juventus è forte, però ci sono ancora tante partite da fare. L’importante è essere concentrati novanta minuti sempre, dopo ce la possiamo fare».