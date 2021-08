Rocchini (coll. Inzaghi): «Inter, campioni di umiltà. Vogliamo confermarci»

Riccardo Rocchini, collaboratore tecnico di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Si è parlato inevitabilmente dei metodi di lavoro del nuovo staff nerazzurro e degli obiettivi per la stagione 2021/2022

VOGLIA DI VINCERE – Riccardo Rocchini ha parlato così: «Mi ha stupito la disponibiltà data da questi ragazzi. Quando arrivi nel club campione d’Italia chissà cosa ti aspetti invevce sono anche campioni di umiltà. Si sono subito messi a disposizione dal primo giorno. Per noi lavorare in team è fondamentale per avere un lavoro ben fatto. Insistiamo molto sull’intensità perché crediamo che nel calcio moderno sia importante. Ci aspettiamo di far bene e confermarci. Abbiamo una squadra forte e molto competitiva».