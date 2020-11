Rocchi: “VAR a chiamata? Richiesta fatta dai club. I giocatori…”

Gianluca Rocchi, ex arbitro e ora Consulente delle relazioni istituzionali della Can in materia di Var, è intervenuto durante 90° Minuto su “Rai 2”. Si è parlato quindi delle richieste di alcuni club.

CAMBIAMENTI? – Rocchi ha parlato così: «C’è tra le società una richiesta di poter usufruire un domani del VAR a chiamata. Questa è una cosa che potrebbe essere presa in considerazione. Posso dire con piacere che durante i miei interventi vedo disponibilità e apertura dai parte dei calciatori».