Rocchi: «Sacchi? Dispiaciuto ma l’ho sentito tranquillo. Inzaghi non violento»

Rocchi è tornato a parlare del disastroso errore di Sacchi, che ha negato all’Inter e ad Acerbi un gol legittimo sabato scorso contro il Monza. A Sportitalia, il designatore della CAN A-B ha anche affrontato il discorso della reazione di Inzaghi (vedi articolo).

LA REAZIONE – Gianluca Rocchi prova a immedesimarsi in Juan Luca Sacchi su Monza-Inter: «L’ho capito perché quando arbitravo ho avuto anche io qualche problema, sicuramente. L’approccio è stato in un primo momento molto dispiaciuti, perché gli arbitri sono sempre molto dispiaciuti, però l’ho sentito tranquillissimo. Tornerà in campo presto. Le parole di Simone Inzaghi su Sacchi? Sicuramente ha usato termini non così violenti, per cui posso capire che era amareggiato. Meno si parla di arbitri meglio è, posso capire che questo incidente non è usuale quindi forse ha avuto questo tipo di reazione. Ma non ho visto cose particolarmente gravi».