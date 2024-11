Rocchi sulle polemiche arbitrali: «Serve più rispetto. Gli errori li comunichiamo così»

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si è espresso sulle polemiche arbitrali che hanno contraddistinto l’ultima giornata di Serie A: coinvolto Antonio Conte, ma non solo.

UNA CONVINZIONE – Gianluca Rocchi è intervenuto a margine di un evento della Lega Calcio, organizzato a Lissone, sul tema delle polemiche arbitrali di Antonio Conte, e non solo, in merito all’ultima giornata di Serie A. Il designatore arbitrale dei campionati di Serie A e B ha risposto al tecnico salentino, senza mai citarlo, e a chiunque altro si sia lamentato in maniera veemente in occasione della dodicesima giornata del campionato. Queste le sue parole, riprese dal Corriere dello Sport: «Cerchiamo di essere più riflessivi, serve rispetto. Chiedo di essere il più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima si incendia. Non posso mica fare ogni volta una conferenza e dire: a te questo, a te questo».

Rocchi sottolinea il contesto nel quale vengono ammessi gli errori di giornata

LA PRECISAZIONE – Rocchi si è successivamente soffermato sull’ambito nel quale dev’essere inserita la spiegazione degli errori commessi dagli arbitri nel corso di una giornata di campionato. Questa la sua indicazione per il futuro: «Se poi qualcosa dovesse incappare in un errore chiaro, lo diremmo noi la sera (a Open VAR su DAZN, ndr.) che si tratta di un errore».