Rocchi: «Episodio Monza-Inter diverso da Milan-Spezia! Marotta? Non commento»

Dopo la conferenza stampa di oggi (vedi articolo), Gianluca Rocchi ha parlato in esclusiva ai microfoni di QSVS. Il designatore degli arbitri ha chiaramente commentato quanto accaduto in Monza-Inter – paragonandolo all’errore di Serra lo scorso anno in Milan-Spezia – evitando invece di esprimersi sulle dure parole di Marotta e Inzaghi.

EPISODI DIFFERENTI – Gianluca Rocchi si è soffermato ai microfoni di QSVS per commentare quanto accaduto in Monza-Inter, ribadendo di fatto quanto già detto in conferenza stampa. Il designatore arbitrale ha anche fatto il paragone con quanto accaduto lo scorso anno in Milan-Spezia, evitando però di rispondere a Marotta e Inzaghi: «È un incidente, nulla di più. Capita quando si va in campo, solo chi non fa nulla non sbaglia mai. Ho chiesto a Sacchi di viverla come un’esperienza. Non verrà fermato, solo qualche giornata a riposo e poi sarà di nuovo in campo senza problemi. Le dichiarazioni dei tesserati di una società come quelle di Marotta e Inzaghi non le commento, dico solo che siamo amareggiati perché è stato un incidente e siamo dispiaciuti. Non vedo analogie con quanto accaduto in Milan-Spezia con Serra. L’arbitro passa anche dagli errori per la sua crescita, non c’è altra strada».

Fonte – Canale YouTube QSVS