Rocchi: “Inter-Milan, da sottolineare un passaggio fra 1° e 2° tempo”

Francesco Rocchi, in collegamento da Milano per “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha commentato il derby Inter-Milan. Il giornalista ci ha tenuto a evidenziare quanto avvenuto nel corso dell’intervallo, sul punteggio di 0-2.

LA NASCITA DELLA RIMONTA – Francesco Rocchi prova a trovare il momento in cui è cambiata la storia di Inter-Milan 4-2: «La cosa da sottolineare di questo derby è il passaggio fra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempo l’Inter quasi inguardabile, con tanti giocatori come Marcelo Brozovic e Matias Vecino, ma anche sulle fasce, che hanno fatto di tutto e di più. Nell’intervallo ci sono a disposizione Stefano Sensi e Christian Eriksen, ma Antonio Conte ritorna in campo con gli stessi undici».