Rocchi: «Inter-Juventus? Quest’anno correttissima! Ecco perché»

Le due partite in questa Serie A fra Inter e Juventus, al netto di valutazioni pretestuose, non hanno avuto tanto da discutere a livello arbitrale. Rocchi, responsabile CAN, nel corso della seconda puntata di Open VAR Masterclass su DAZN, guarda la linea da tenere in gare del genere.

L’EPISODIO – Gianluca Rocchi analizza l’ammonizione di Danilo in Inter-Juventus, per un fallo su Marcus Thuram: «Su questi interventi l’oggettività non ce l’avremo mai. Qui il pallone lo tocca, poi successivamente colpisce l’avversario. Non è un grave fallo di gioco, però l’ammonizione è assolutamente corretta. Capisco le proteste dei calciatori, perché per loro quando toccano il pallone è un salvacondotta: se toccano il pallone è sempre corretto per loro. Ci sono però circostanze, come questa, dove il tocco sul pallone non sana completamente l’intervento, specialmente quando l’avversario si lancia sul pallone e sull’avversario può essere pericoloso».

LINEE GUIDA – Rocchi spiega gli episodi arbitrali di questa Serie A. Con una particolarità: «Consideriamo anche un altro aspetto, che non è da poco. Certi interventi permettono anche alle partite di finire in un certo modo: se tu intervieni e fai capire che la soglia va bene alta ma non altissimo ti serve anche per tenere la partita nei binari della correttezza. Come sono state entrambe le partite fra Inter e Juventus».