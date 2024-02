Rocchi: «Gol Acerbi in Roma-Inter? Buono, spiego! Speravo una cosa»

Stasera è apparso l’audio del VAR sul gol di Acerbi in Roma-Inter, considerato regolare. Il responsabile della CAN Rocchi, in studio a Open VAR su DAZN, chiarisce e spiega tutto.

BUONISSIMO! – Per Gianluca Rocchi il gol di Francesco Acerbi in Roma-Inter è regolare. Il responsabile arbitrale spiega: «Quando guardavo la partita ho sperato che lo convalidassero e che non ci fosse richiamo dell’arbitro al monitor. Perché? Anche se ci sono parametri che possono portare alla revisione, tant’è che non lo consideriamo assolutamente errore del VAR, ho sempre detto ai ragazzi che se c’è un dubbio e non certezza al 100% si invita l’arbitro alla revisione a rivederlo. Poi c’è un arbitro molto bravo e molto preparato, che prende una decisione secondo me corretta. Anche il fatto che ci sia un contatto fisico, la cosa che sia Paolo Silvio Mazzoleni sia Luca Pairetto al VAR sottopongono all’attenzione, è corretta: concettualmente è più fuorigioco che no. Quello che per noi rende il gol buono è che il pallone va in una direzione totalmente opposta: se il pallone avesse superato o fosse stato nei pressi del portiere avremmo annullato sicuramente. Qua il pallone va dalla parte opposta, pertanto l’impatto eventuale che l’attaccante dell’Inter (Marcus Thuram, ndr) avrebbe sul portiere è nullo. È una situazione molto al limite, l’On-Field Review non è senz’altro un male».

VERIFICA – Per Rocchi in Roma-Inter è stato giusto valutare il gol di Acerbi: «VAR e AVAR prendono una decisione che era quella di annullare la rete, invitando l’arbitro alla revisione. L’arbitro è quello che decide, il VAR invita una revisione su quello che in campo è sfuggito o valutato in maniera diversa. Sono teste diverse, è un caso limite e l’interpretazione può essere positiva in un modo o nell’altro. Speriamo che di casi limite ce ne siano pochi».