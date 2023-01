Rocchi: «Fuorigioco semiautomatico ci permette di sbagliare meno»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, nel corso della conferenza stampa ha annunciato il debutto della nuova tecnologia del fuorigioco semiautomatico (vedi QUI), già visto al Mondiale in Qatar.

DEBUTTO – Gianluca Rocchi annuncia il debutto del fuorigioco semiautomatico in occasione della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan: «È uno strumento che ci permette di lavorare al top, abbiamo fatto molto training per arrivare preparati al girone di ritorno. La Supercoppa sarà un test molto importante. Ci permette di sbagliare meno e di accorciare i tempi delle decisioni, ma serve una formazione di altissimo livello. Anche con l’avvento del semiautomatico resta però fondamentale l’aspetto umano nelle decisioni. Siamo il paese europeo con i recuperi più alti, ma anche ai vertici di tempo effettivo, 54 minuti come la Premier League».