Rocchi: «Dumfries-Anguissa? Giusto non intervento VAR, filosofia»

Rocchi ha spiegato il rigore assegnato all’Inter nella sfida contro il Napoli di due mesi fa. In quel caso Anguissa fece fallo su Dumfries, scatenando le polemiche di Conte contro il VAR.

POLEMICA CHIUSA – A distanza di due mesi si ritorna a parlare del rigore dato all’Inter per fallo di Zambo Anguissa su Denzel Dumfries durante Inter-Napoli. In quel caso poi Hakan Calhanoglu si divorò il rigore, non permettendo ai nerazzurri di vincere la partita. A Open VAR, ospite Gianluca Rocchi, il designatore dell’AIA. Le sue parole sullo spinoso caso, che aveva portato alle clamorose lamentele di Antonio Conte: «Inter-Napoli? In Live avrei dato rigore, se rivisto diventa forse discutibile, ma il discutibile non è cosa da VAR. La nostra filosofia è “tolgo solamente l’errore chiaro e macroscopico“. In diretta tuti lo avremmo fischiato, ci sono decisioni e decisioni. Questo il caso dove il Var non doveva intervenire».