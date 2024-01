Rocchi: «Duda? Certi atteggiamenti possono influenzare l’arbitro»

Rocchi ha commentato l’episodio tra Bastoni e Duda durante Inter-Verona, da cui è nato poi il raddoppio nerazzurro. Il designare spiega.

LA SPIEGAZIONE − Il designatore Gianluca Rocchi a Sky Sport ha parlato dell’episodio di Inter-Verona: «Fabbri non percepisce la realtà del fallo, forse lo intravede, non lo vede bene. Secondo noi, doveva fermare il gioco subito dopo la traversa. Fermi il gioco e blocchi l’azione. Detto ciò, se questo non viene fatto in campo, doveva intervenire il Var. Nasca dà poca importanza all’entità del fallo, si concentra più sul fatto che c’è un giocatore a terra. E secondo me viene disturbato nel suo processo decisionale e ciò lo porta poi a commettere un errore. Furbizia Duda? Questi atteggiamenti possono influenzare l’arbitro, che vive in campo sicuramente una cosa diversa, ma non devono influenzare il Var».