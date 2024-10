Rocchi su Douglas Luiz: «Nessuna obiezione se fosse stato espulso»

Rocchi intransigente nei confronti di Douglas Luiz, il quale non è stato espulso dopo il brutto gesto nei confronti di Patric in Juventus-Lazio.

BRUTTO ATTEGGIAMENTO – A Dazn, il designatore Gianluca Rocchi sul gesto non sanzionato di Douglas Luiz in Juventus-Lazio: «Sicuramente non è fortuito. E sicuramente a noi non piacciono certi comportamenti. Questo ve lo dico sinceramente. Per cui se fosse stato espulso questo calciatore, per esempio in campo, nessuno avrebbe detto niente, perché comunque sono gesti che a noi non piacciono». Se il brasiliano fosse stato sanzionato, come doveva esserlo, avrebbe saltato il derby d’Italia contro l’Inter, in programma domenica a San Siro alle 18.

Rocchi e Douglas Luiz: gesto antisportivi da sanzionare

ATTENZIONE – Poi Rocchi continua dicendo: «Perché in questo caso il VAR è abbastanza veloce nella sua valutazione e dà come priorità il fatto dell’intensità del colpo: non punisce il gesto di per sé ma va sull’intensità. È una decisione che posso capire ma vi dico la sincera verità, a noi questi tipi di atteggiamento non piacciono. Posso capire il non intervento del VAR. Però ribadisco ai giocatori e alla società di tenere presente questi comportamenti non c’entrano niente con lo spirito sportivo per cui dobbiamo essere molto attenti nel riconoscerli».