Rocchi si difende: «Arbitri ammettono sempre propri errori. Non da tutti»

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i Campionati di Serie A e B, ha parlato a difesa della categoria degli arbitri italiani. Il fatto di ammettere i propri errori, e di parlarne in pubblico, è stato il fulcro del suo discorso.

L’ARGOMENTAZIONE – Gianluca Rocchi ha parlato, dal palco del Memorial Niccolò Galli, delle critiche rivolte alla classe degli arbitri italiani. L’ex fischietto toscano, ora designatore arbitrale di Serie A e B, si è lanciato in un’invettiva a favore della categoria, ponendo l’accento sulla coscienza con cui i direttori di gara ammettono i propri errori. Di seguito le sue parole, riportate da TMW: «La nostra è l’unica categoria che mette in piazza gli errori. Ci tenevo a venire qua, poi tornerò a Milano per registrare Open VAR nel pomeriggio a DAZN. Non so quante categorie sono cosi aperte ad accettare e ammettere gli errori. Nel nostro caso, sembra che sia dovuto farlo».

Rocchi sui casi di violenza nei confronti degli arbitri

PIAGA NAZIONALE – Rocchi ha poi proseguito soffermandosi sui sempre più numerosi episodi di violenza nei riguardi degli arbitri. Questo il suo commento: «Alcune scene sono agghiaccianti. Lo sport è cultura, l’arbitraggio lo è ancora di più. Sono comunque consapevole della difficoltà di convincere una famiglia e un ragazzo a fare un’attività bellissima, come questa, nella quale ci si può trovare in 10-20 contro 1».