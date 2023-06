Rocchi: «Contento degli arbitri! Agli allenatori chiederemo una cosa»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, intervenuto sulle frequenze di Radio 1 nel corso della trasmissione ‘Radio Anch’io lo Sport’ ha parlato degli arbitraggi in stagione e delle novità future

ANALISI – Queste le parole di Rocchi: «Direzione un pochino più europeo, più preposta a gare europee. Seguendo le gare di Champions League hanno una qualità tecnica e di arbitraggio diverse. Cercano una fluidità di gioco che all’inizio i ragazzi facevano più fatica a seguire. È stato un percorso non semplice, ma va ricordato che il campionato italiano non è la Champions League quindi dobbiamo adattarci al nostro campionato prendendo spunto dalle competizioni che sono un riferimento per tutti. I complimenti vanno agli arbitri, i numeri sono frutto di 45 arbitri che hanno diretto almeno una gara di Serie A. Tutto il gruppo ad aver risposto ai cambiamenti, non è solo Orsato, ma anche i più giovani. I complimenti vanno a loro. Voti? Io preferisco li diate voi, non è il mio lavoro. Sono contento di come hanno lavorato soprattutto nelle condizioni in cui lo hanno fatto, abbiamo avuto problemi interni non indifferenti. Possiamo migliorare la continuità generale di rendimento, che deve essere più alta. I più giovani hanno avuto tante opportunità, devono mostrare di meritarsi questa grande fiducia non solo dell’AIA ma anche dei club. Un risultato globale».

FUTURO – Rocchi parla della prossima stagione: «L’organico degli arbitri dovrà essere ridotto in maniera drastica. Lo sanno i diretti interessati e l’AIA, siamo oltre 10 arbitri rispetto al numero corretto. Dovremo tornare ad avere 40/42 arbitri. Quest’anno scenderemo di tre. È un lavoro faticoso, ma bisogna guardare alla pratica e alle esigenze del gruppo. Per far arbitrare il più possibile questi ragazzi, avere più esperienza che passeranno da partite grosse servono meno arbitri e più presenze. Parlare alla stampa? L’abbiamo fatta una settimana fa, probabilmente l’obiettivo è farne con maggior frequenza. Io ho sempre sostenuto che quando abbiamo la possibilità di spiegare un episodio o una situazione risolviamo tutti i problemi. A fine partita invece non trovo corretto far parlare gli arbitri, non perché non ne siano in grado, l’adrenalina è ancora alta e non c’è voglia di ascoltare un arbitro. L’unica risposta sarebbe “Ho sbagliato” ma alla fine probabilmente avremmo risolto poco. Il problema non è aver sbagliato o meno, ma perché lo ha fatto. La soluzione ai problemi sarebbe avere uno spazio nostro ogni 15 giorni in cui spiegare le situazioni. Agli assistenti daremo un ruolo arbitrale anche tecnico: se vogliono avere uno spazio vero devono tornare a fare gli arbitri aggiunti. Chi seleziona gli arbitri ci mette il 110% di impegno, lo garantisco».

ALLENATORI – Rocchi parla della questione Mourinho: «Non esiste un problema Mourinho personale o di gruppo. Mi riferisco a tutti gli allenatori, quello che chiederemo in futuro sono comportamenti corretti in panchina. Quest’anno abbiamo avuto un miglioramento rispetto all’ultima stagione che fu un dramma. Anche perché comportamenti scorretti in panchina portano a comportamenti scorretti in campo. Il nervosismo sale, bisogna combattere questo mal costume che non è solo italiano. Dobbiamo seguire quelli più bravi, le sanzioni devono essere severe e decise. Tempo effettivo? Viene dettato dalle squadre coinvolte e da come le squadre approcciano la partita. Abbiamo lavorato molto sulle perdite di tempo, limare gli on-field review, sulle rimesse laterali e rinvii dal fondo. Dobbiamo lavorare tanto, molto servirà l’atteggiamento dei calciatori e della squadra»